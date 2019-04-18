فرص متتالية بيضاء.. بوطيب وإبراهيم حسن يهدران تقدم الزمالك أمام الإسماعيلي

أهدر خالد بوطيب وإبراهيم حسن تقدم الزمالك أمام الإسماعيلي في ربع ساعة مليئة بالهجمات للفارس الأبيض.

الإسماعيلي يواجه الزمالك في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري.

السيطرة في أول 5 دقائق كانت من جانب الإسماعيلي إلا أن الفرص الخطرة جاءت من الزمالك.

في الدقيقة التاسعة سدد إبراهيم حسن ركلة حرة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء، إلا أن محمد فوزي حارس الإسماعيلي حمى مرماه.

بعدها مباشرة وضع أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم حسن في وضع مثالي أمام مرمى الإسماعيلي، إلا أن الأخير سدد في يد محمد فوزي.

أخطر الفرص لـ الزمالك جاءت في الدقيقة 15 عندما انفرد خالد بوطيب بمرمى الإسماعيلي إلا أنه سدد "لوب" أعلى العارضة.

فرصة خطيرة للغاية مهدرة لـ الزمالك.

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