حكم إسباني سابق: هدف لورينتي يجب أن يُلغى طبقا للوائح.. الخطأ كان من غرفة الفيديو

الخميس، 18 أبريل 2019 - 00:53

كتب : رامي جمال

لقطات جدلية في لقاء مانشستر سيتي وتوتنام

قال إدواردو إيتورالدي جونزاليس الحكم الإسباني السابق إن هدف فيرناندو لورينتي مهاجم توتنام في شباك مانشستر سيتي والذي ضمن تأهل السبيرز لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليس صحيحا ويجب أن يلغى بسبب لمسة يد.

وخسر توتنام من مانشستر سيتي بأربعة أهداف لثلاثة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه تأهل بفضل تعادله في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وأفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه.

كما شهدت المباراة إلغاء هدفا في الوقت المحتسب بدل من الضائع لرحيم سترلينج بداعي التسلل على سيرجيو أجويرو قبل تمرير الكرة.

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وتحدث إيتورالدي جونزاليس لصحيفة "أس" الإسبانية عقب المباراة قائلا: "كان يجب إلغاء هدف لورينتي لوجود لمسة يد عليه قبل تسجيل الهدف".

وواصل "لوائح الفيفا واضحة لا تستطيع تسجيل هدفا بيدك حتى لو كان الأمر لا إرادي لا يهم ذلك على الإطلاق حتى لو كانت اليد ملتصقة بالجسد".

وأضاف "إن حدث الأمر لمدافع فلن يتم احتساب ركلة جزاء ولكن بالنسبة لمهاجم فيجب إلغاء الهدف".

وأكمل الحكم الإسباني "الأمر ليس خطأ كونيت شاكير حكم المباراة بل غرفة الفيديو فهم لم يقدموا الإعادة من الزاويتين لماذا؟ الفيديو هدفه الحصول على قرارات صحيحة وليس كم من الوقت سننتظر الحصول على القرار".

وشدد "مانشستر سيتي ودع دوري الأبطال بسبب الفيديو".

أما عن هدف سترلينج فأقر الحكم الإسباني بصحة قرار التسلل على أجويرو.

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