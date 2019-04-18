إريكسن: أنا أكثر شخص محظوظ على الكوكب.. مباراة غريبة الأطوار
الخميس، 18 أبريل 2019 - 00:42
كتب : FilGoal
لم يكبح كريستيان إريكسن كلمات السعادة في حديثه بعد التأهل المجنون فريقه توتنام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
كريستيان إريكسن
النادي : توتنام هوتسبر
توتنام خسر 3-4 أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب ربع النهائي، ليتأهل مستفيدا من الفوز ذهابا بهدف دون رد. (طالع التفاصيل)
وقال إريكسن في تصريحاته للتليفزيون البريطاني بعد المباراة: "لا بد من أنني واحدا من أكثر الأشخاص حظا على الكوكب في هذه الليلة".
لاعبو توتنام عاشوا لحظات مجنونة، عندما سجّل سيتي الهدف الخامس، قبل أن تلغيه تقنية حكم الفيديو وتهدي التأهل للسبيرز: "ظننت أن الأمر انتهى، ولكن عادت البهجة مجددا، انقلبت الآية تماما، كانت مباراة غريبة الأطوار".
وعن مواجهته لفريقه السابق أياكس في نصف النهائي: "تنفسنا بعمق بعد مباراة اليوم، ستكون حكاية خيالية أن ألعب أمام أياكس، ومن الممتع أن اعود لملعب يوهان كرويف أرينا مجددا".
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