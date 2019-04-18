الأهلي: عدد جماهيرنا أمام بيراميدز غير واضح.. والحضور يحدده أمرين

لم يتفق مسؤولو الأهلي على عدد جماهيره المسموح لهم بحضور لقاء بيراميدز مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري رغم إعلان موافقة الجهات الأمنية على إقامة اللقاء بحضور جماهيري مساء الأربعاء.

وصرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي قائلا: "عدد الجماهير غير واضح، ولكن في كل الأحوال سيكون وفقا للمتفق عليه منذ بداية الموسم".

وأضاف فؤاد عبر قناة "نايل سبورت" قائلأ: "الأهم أن هناك حضور جماهيري، لن يكون هناك خلافا على هذه النقطة".

وأشار إلى أن "المفترض أن تذاكر اللقاء كان يتم طباعتها وهناك تعاون مع مباحث الأموال العامة واتحاد الكرة لاعتمادها".

واستدرك في ختام تصريحاته "إذا الوقت سرق الجميع ولم نقدر على طباعة التذاكر، سيكون الحضور من خلال كشوف اتحاد الكرة سيرسلها وباقي الدعوات توزع قبل اللقاء بساعات".

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