كلوب: إيقاف ميسي؟ أشكر الرب أنني لست مضطرا للتفكير فيه اليوم

يبدو يورجن كلوب مدرب ليفربول هادئا بشأن مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على الأقل في الساعات المقبلة.

ليفربول وصل إلى المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على بورتو البرتغالي 6-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

وصرّح كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عند سؤاله عن كيفية إيقاف ليونيل ميسي في الدور المقبل عندما يواجه برشلونة: "أشكر الرب لأنني لن أضطر للتفكير في هذا الشأن الليلة، أمامي بضعة ليالي قبل أن أقلق بشأن ميسي".

مضيفا: "لم يتمكن أحد من إيقافه حتى اللحظة، ولكننا سنحاول، يتبقى لنا بعض المهام لإتمامها قبل هذه المواجهة".

وكان ميسي قد ساهم في إقصاء مانشستر يونايتد في الليلة السابقة، بتسجيله هدفين، ليصل البلاوجرانا إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2015.

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