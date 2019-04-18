ليلة_الأبطال – بوكيتينو: ما حدث لا يُصدق.. لهذا نحب كرة القدم ونتعلم منها

"رأيتك تلقي معطفك والزجاجة بعد هدف مانشستر سيتي قبل إلغائه" مراسل شبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية متحدثا للمدير الفني لتوتنام ماوريسيو بوكيتينو.

وتحدث بوكيتينو قائلا: "ما حدث لا يًصدق في تلك اللحظة كنت أفكر في العديد من الأشياء في رأسي وشعرت بحالة ضخمة من الحزن".

واستدرك "لكن عقب إلغاء الفيديو للهدف بسبب التسلل تحول شعوري للفرحة العارمة ولكن لهذا نحب كرة القدم والشغف المحيط بها".

وواصل "كرة القدم يمكن أن يحدث فيها أي شيء ويمكن أن نتعلم منها بالعيش في الملعب طالما ما زلت تؤمن بقدرتك على القتال".

وأكمل المدرب الأرجنتيني "أن تسجل ثلاثة أهداف ضد مانشستر سيتي فهو أمر ليس سهلا وقدمنا مباراة رائعة ومانشستر سيتي كذلك".

وأتم "أنا سعيد جدا جدا للتأهل إلى نصف النهائي وفخور بلاعبي فريقي وسعيد من أجل الجماهير والآن علينا الاستعداد لمباراة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في الدوري".

وخسر توتنام من مانشستر سيتي بأربعة أهداف لثلاثة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه تأهل بفضل تعادله في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وأفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه.

وأصبح تأهل توتنام لنصف نهائي دوري الأبطال هو الثاني عبر تاريخه منذ عام 1962.

وشهد اللقاء تسجيل مانشستر سيتي لهدف في الدقائق الأخيرة كان كفيلا بتأهله هو لولا إلغاء الفيديو له بداعي التسلل.

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