ماني: برشلونة من أفضل الفرق في أوروبا.. سنحاول الفوز عليهم

الخميس، 18 أبريل 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

يعتقد ساديو ماني نجم ليفربول أن كل لاعب في العالم يحلم باللعب في مباريات كبيرة أمام فرق مثل برشلونة.

وفاز ليفربول برباعية على بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا ناريا مع برشلونة الإسباني في نصف النهائي.

وقال ماني عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "بدأنا اللقاء بشكل جيد رغم الفرص لبورتو واستطعنا الحفاظ على الدفاع لأننا توقعنا أن يهاجموا".

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النجم السنغالي أضاف "نجحنا في تسجيل 4 أهداف وخلق فرص عديدة وفي النهاية حققنا الفوز وتأهلنا".

وعن مواجهة برشلونة في نصف النهائي قال ماني "سنلعب ضد فريقا صعبا للغاية ولكن حلم أي لاعب أن يشارك في مثل هذه المباريات".

وأكمل "لدينا فرصة أن نذهب إلى هناك ونقدم ما اعتدنا عليه".

وأتم تصريحاته "برشلونة واحدا من أفضل الفرق في أوروبا ولكننا سنحاول الفوز عليه".

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