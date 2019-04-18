جوارديولا: VAR اتخذ قرارا قاسيا.. والكرة لمست يد يورينتي في هدف توتنام

سلّم بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بالأمر الواقع في إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي فاز 4-3 على ضيفه توتنام في ملعب الاتحاد، نتيجة لم تكن كافية لتعويض الهزيمة ذهابا 0-1. (طالع التفاصيل)

لقطة المباراة حدثت عندما سجّل سيتي الهدف الخامس في الثواني الأخيرة، وبعد أن ضج الملعب بالاحتفال، ألغته تقنية الفيديو لتسلل بسيط على سيرخيو أجويرو.

وصرّح بيب بعد المباراة بكثير من الأسى: "إنه إقصاء قاسٍ، ولكن هذا هو الحال، وعلينا تقبل الوضع".

وأضاف المدرب الإسباني: "بعد 20 دقيقة كنا متقدمين 3-2، وفي الشوط الثاني خلقنا العديد من الفرص وسجلنا الهدف الذي نحتاجه".

لكنه تحلى بالروح الرياضية: "لسوء الحظ، كانت نهاية سيئة لنا، ولذا أبارك لـ توتنام، وحظا وافرا في نصف النهائي".

واشتكى جوارديولا من قرار الهدف الثالث لـ توتنام: "أساند تقنية حكم الفيديو، ولكن ربما إحدى الزوايا تُظهر لمس الكرة ليد فيرناندو يورينتي في هدف توتنام الثالث، وربما من زاوية الحكم لم تلمس يده".

وعن الإلغاء المجنون لهدف رحيم سترلينج: "شاهدت اللقطة، لكن الأشخاص في غرفة الـVAR قرروا أنها تسلل".

وواصل: "أهدرنا ركلة جزاء في الذهاب، ولكني فخور بلاعبيني وجمهوري".

مشيدا بسلوك الجمهور: "لم أسمع مثل هذه الضجة من الجماهير منذ قدومي إلى مانشستر، ولكن كرة القدم غير قابلة للتوقع".

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