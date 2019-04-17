سون: شكرا لتقنية الفيديو.. كان موقفا مجنونا لم أر مثله من قبل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 23:36

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - الصورة من دوري أبطال أوروبا

أبدى الكوري سون هيونج مين امتنانه لتقنية حكم الفيديو المساعد التي ساهمت في تأهل فريقه توتنام إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

توتنام أقصى مانشستر سيتي من المسابقة القارية في مباراة مجنونة، بهزيمته 3-4 على ملعب الاتحاد في إياب ربع النهائي، مباراة شهدت إلغاء هدفا خامسا لـ سيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصل السبيرز على بطاقة التأهل. (طالع التفاصيل)

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وصرّح سون بعد المباراة للتليفزيون البريطاني: "لم أر شيئا مماثلا من قبل".

وواصل النجم الكوري الذي سجّل هدفين في المباراة: "كان موقفا صعبا ومجنونا، أنا فخور بزملائي، كان وضعا مجنونا".

مضيفا: "أحيانا تشعر بالضيق لقرارات تقنية الفيديو، ولكن اليوم نقول لها شكرا".

واختتم سون: "قاتلنا سوية لـ90 دقيقة، أظهرنا شخصية غير عادية".

توتنام يصل لنصف النهائي للمرة الثانية تاريخيًا، بعد نسخة 1962.

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