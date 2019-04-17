بالفيديو – بنفس طريقة هدفه الشهير الذي جلب الدوري.. أجويرو يدك شباك توتنام بقذيفة

قبل سبع سنوات احتاج مانشستر سيتي لمنقذ ليتوج بلقب الدوري الإنجليزي أمام كوينز بارك رينجرز وكان سيرجيو أجويرو لها.

واليوم ضد توتنام احتاج مانشستر سيتي لمنقذ ومرة أخرى كان أجويرو في الموعد.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه توتنام في ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 59 انطلق كيفن دي بروين في وسط الملعب ومرر الكرة إلى أجويرو الذي تمركز داخل منطقة الجزاء.

وسدد أجويرو بقوة بيمناه لتسكن الكرة شباك لوريس وتعلن عن الهدف الرابع لمانشستر سيتي.

وحال بقاء النتيجة تلك على حالها بتقدم سيتي على توتنام بأربعة أهداف لهدفين فإن كتيبة المدرب بيب جوارديولا سيتأهلون إلى نصف النهائي.

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك - عودة حفني أمام الإسماعيلي وغياب كهربا وحازم

ليفربول لـ في الجول: طلب صلاح الرحيل؟ غير معقول على الإطلاق

آس: صلاح طلب الرحيل عن ليفربول بسبب خلافات قوية مع كلوب

طبيب منتخب تونس: موسم فرجاني ساسي مع الزمالك انتهى

فان دي بيك.. الموهبة والتكامل يصنعان التفرد