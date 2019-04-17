#ليلة_الأبطال بالفيديو – لا تظن أنك عبرت يا توتنام.. سترلينج يسجل هدف ثالث لسيتي

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 21:41

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - الصورة من ليكيب

سجل توتنام هدفين خارج ملعبه وفي شباك مانشستر سيتي وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لكل منهما وهو ما يؤهل السبيرز لنصف النهائي.

ولكن في الدقيقة 21 رفض رحيم سترلينج ذلك وبث الأمل في فريقه.

وانطلق كيفن دي بروين من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 وأرسل عرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء.

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وقابل سترلينج الكرة بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

وتشير النتيجة وقت كتابة هذه السطور إلى تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين.

ويحتاج سيتي لتسجيل هدف آخر للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما توتنام فتكفيه تلك النتيجة للتأهل.

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