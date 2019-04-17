بالفيديو – 11 دقيقة من كلاسيكيات الأبطال.. 4 أهداف في قمة مانشستر سيتي وتوتنام

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - الصورة من ليكيب

متعة دوري الأبطال لا يضاهيها شيء وفي قمة مانشستر سيتي وتوتنام كان ذلك واضحا جدا.

وشهدت المباراة التي تجمع بين الفريقين في ملعب الاتحاد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسجيل أربعة أهداف في 11 دقيقة.

البداية كانت في الدقيقة الرابعة حينما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم لمانشستر سيتي من تسديدة جميلة من الناحية اليسارية في منطقة جزاء توتنا.

لكن رد توتنام كان قاسيا جدا على كتيبة بيب جوارديولا.

في الدقيقة السابعة أخطأ أيمريك لابورتي في تشتيت الكرة وسدد هيونج سون مين الكرة مباشرة بيمناه لتخدع إيديرسون وتسكن الشباك.

وعقب ثلاث دقائق سدد سون كرة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك إيديرسون وتسكن الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لتوتنام.

وفي الدقيقة 11 وبينما كان توتنام مازال منتشي بهدفيه سجل بيرناردو هدف التعادل لمانشستر سيتي.

ويحتاج لمانشستر سيتي لتسجيل هدفين آخرين للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهذه المباراة شهدت بذلك أسرع أربعة أهداف تم تسجيلهم في مباراة واحدة في تاريخ دوري الأبطال.

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مانشستر سيتي توتنام ليلة الأبطال

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