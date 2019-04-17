طبيب تونس يوضح مراحل عودة ساسي من الإصابة

قال سهيل الشملي طبيب منتخب تونس إن فرجاني ساسي لاعب خط وسط نسور قرطاج والزمالك يستطيع بدء برنامجه التأهيلي بداية من غد الخميس.

وخضع ساسي لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في شظية القدم خلال الزمالك وحسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وتابع الشملي "بعد أسبوعين يستطيع ساسي السير على قدميه مرة أخرى ولكن بشكل خفيف والتدرب بعد كدة".

وقال ساسي: "أطمئن الجميع وأشكر الطبيب على الجراحة الناجحة التي خضعت لها".

وكان الشملي قال في وقت سابق في تصريحات إذاعية أن فترة غياب ساسي لن تقل عن شهر ونصف.