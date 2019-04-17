تشكيل #ليلة_الأبطال - 4 تغييرات في تشكيلة سيتي.. ولوكاس مورا يعوض كين

أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، 4 تغييرات على تشكيلته التي واجهت توتنام ذهابا في دوري أبطال أوروبا، أملا في تحقيق العودة إيابا.

مانشستر سيتي يستقبل مواطنه الإنجليزي توتنام على ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لتعويض هزيمته ذهابا 0-1.

ودفع جوارديولا بمدافعه المخضرم فينسنت كومباني في عمق الدفاع بدلا من الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، كما استعاد البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي غاب عن الذهاب للإصابة.

وأقحم بيب لاعبه كيفن دي بروين في خط الوسط، مع تعويض فابيان ديلف بالفرنسي بنجامين ميندي على الجهة اليسرى.

بينما يبدأ الثنائي رياض محرز ولوروا ساني المباراة من على مقاعد بدلاء سيتي.

أما توتنام، فشهدت تشكيلته مفاجأة بتواجد ديلي آلي الذي أشارت التقارير إلى غيابه بسبب إصابة في اليد.

كما يبدأ الكيني فيكتور وانياما والبرازيلي لوكاس مورا، بدلا من هاري وينكس وهاري كين، والأخير أصيب في مباراة الذهاب بعد تدخُل من فابيان ديلف.

ويلتقي الفائز مع أياكس أمستردام الهولندي في الدور نصف النهائي للبطولة.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر - فينسنت كومباني - ايمريك لابورت - بنجامين ميندي

الوسط: إلكاي جوندوجان - دافيد سيلفا - كيفن دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا - سيرخيو أجويور - رحيم سترلينج

دكة البدلاء: أريانيت موريتش - جون ستونز - نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - رياض محرز - لوروا ساني - جابرييل جيسوس

تشكيل توتنام:

حراس المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كييران تريبير – توبي ألديرفيرلد – يان فيرتونخن – داني روز

الوسط: فيكتور وانياما – موسى سيسوكو – ديلي آلي – كريستيان إريكسن

الهجوم: لوكاس مورا – سون هيونج مين

دكة البدلاء: باولو جازانيجا - بن دافيز - خوان فويث - دافينسون سانشيز - كايل ووكر بيترس - أوليفر سكيب - فيرناندو يورينتي

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