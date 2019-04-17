حازم إمام: فترتي الحالية هي الأخيرة مع اتحاد الكرة.. وهذا موقفي من الترشح لرئاسة الزمالك

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 19:24

كتب : إسلام حسن

حازم إمام

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق أن الفترة الحالية هي الأخيرة له مع مع الجبلاية.

وفاز حازم إمام بعضوية اتحاد الكرة في الانتخابات التي أجريت عام 2016 والتي تستمر لمدة 4 سنوات.

وقال حازم إمام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا أنوي الاستمرار في اتحاد الكرة بعد نهاية فترتي الحالية".

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وبسؤاله عن إمكانية الترشح لرئاسة الزمالك في المستقبل أجاب الثعلب الصغير: "قبل أن أفكر في هذا القرار أولا احتاج إلى أخذ قسطا من الراحة ومن ثم سوف أقرر ماذا سأفعل في مستقبلي".

وتولى حازم إمام عضوية مجلس إدارة الزمالك ولفترة واحدة في عام 2009.

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