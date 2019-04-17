تشكيل #ليلة_الأبطال – 4 تبديلات في ليفربول أمام بورتو.. وصلاح أساسي

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

أجرى يورجن كلوب المدير الفني للفربول أربعة تبديلات على تشكيل فريقه الذي سوف يواجه بورتو اليوم الأربعاء في ملعب الدراجاو.

ويواجه ليفربول نظيره بورتو في إياب ربع نهائي دوري أ[طال أوروبا عقب الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد.

ويبدأ كلوب اللقاء بأندرو روبرتسون وجويل ماتيب وجورجينيو فينالدوم وديفوك أوريجي بعدما لم يتواجدوا في لقاء الذهاب.

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وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جيمس ميلنر- جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: ساديو ماني- ديفوك أوريجي- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيمون مينيوليه ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وجو جوميز وجوردان هندرسون ودانييل ستوريدج وشيردان شاكيري.

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