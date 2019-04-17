تشكيل #ليلة_الأبطال – 4 تبديلات في ليفربول أمام بورتو.. وصلاح أساسي

أجرى يورجن كلوب المدير الفني للفربول أربعة تبديلات على تشكيل فريقه الذي سوف يواجه بورتو اليوم الأربعاء في ملعب الدراجاو.

ويواجه ليفربول نظيره بورتو في إياب ربع نهائي دوري أ[طال أوروبا عقب الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد.

ويبدأ كلوب اللقاء بأندرو روبرتسون وجويل ماتيب وجورجينيو فينالدوم وديفوك أوريجي بعدما لم يتواجدوا في لقاء الذهاب.

وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جيمس ميلنر- جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: ساديو ماني- ديفوك أوريجي- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيمون مينيوليه ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وجو جوميز وجوردان هندرسون ودانييل ستوريدج وشيردان شاكيري.

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