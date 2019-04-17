رئيس بايرن عن منتقدي ضم اللاعبين بأسعار ضخمة: هل كان البعض سيبكي لو جلبنا مبابي؟

يشعر أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ بالاستغراب من منتقدي ناديه بعدما ضم لوكاس هيرنانديز مقابل 68 مليون جنيه إسترليني من أتليتكو مدريد ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد فيرجيل فان دايك.

وقال هونيس لصحيفة " Presse-Agentur" الألمانية: "أنا متفاجئ بالانتقادات التي تعرضنا لها مؤخرا لقد كان يتم انتقادنا بسبب حذرنا في سوق الانتقالات وإنفاقنا بعناية".

وتابع "البعض كان يقول إن بايرن ليس لديه فرصة في منافسة الأندية الإنجليزية والإسبانية وباريس سان جيرمان في الصفقات والآن ننجح في ذلك وفجأة الكل يصرخ ويقول كيف تنفقون كل تلك الأموال على لاعب واحد فقط".

وواصل متسائلا "هل كان هؤلاء سيبكون إن قمنا بضم كيليان مبابي"؟

وأكمل "أؤمن أن الوقت قد كان ليستخدم بايرن أمواله التي اكتسبها في سوق الانتقالات لضم لاعبين صغار".

وبسؤاله عن رأيه في ضم مبابي للفريق البافاري قال هونيس: "إن أتيحت لي الفرصة سوف أضمه مباشرة فهو لاعب عظيم ولكن نحن ليس لدينا المال اللازم لذلك".

وتابع رئيس بايرن "الأمر ليس متعلق بإذا كان مبابي يستحق الأموال أم لا بل هل يستطيع أي ناد ضمه ولا يدخل في مشاكل مالية"؟

وأتم "أقرأ أن أغلى لوحة في العالم تكلف 400 مليون يورو هل قطعة فنية تستحق كل ذلك؟ بالطبع لا ولكن إن أراد شخص ما امتلاكا فهو سيدفع وهذا قراره".

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