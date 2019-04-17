مصطفى فتحي يصل ألمانيا لبداية برنامجه التأهيلي

وصل مصطفى فتحي لاعب الزمالك إلى ألمانيا اليوم الأربعاء من أجل بداية برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

مصطفى فتحي النادي : الزمالك الزمالك

وكان لاعب الزمالك سافر إلى ألمانيا في شهر فبراير الماضي يخضع لعملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة منظار جراحي، ليتأكد غيابه ما بين 8 لـ 12 أسبوعا من تاريخ العملية.

وسوف يجري مصطفى فتحي آشعة للاطمئنان على ركبته قبل بداية برنامجه التأهيلي الذي سوف يستمر لشهر أو شهر ونصف.

ويغيب مصطفى فتحي عن المشاركة مع الزمالك منذ إصابته في الركبة في الخامس من شهر يناير من العام الجاري.

ولعب مصطفى فتحي 7 مباريات هذا الموسم في الدوري ونجح في الصناعة مرة.

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