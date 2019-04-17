مصطفى فتحي يصل ألمانيا لبداية برنامجه التأهيلي

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 18:39

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك - الاتحاد

وصل مصطفى فتحي لاعب الزمالك إلى ألمانيا اليوم الأربعاء من أجل بداية برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

مصطفى فتحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان لاعب الزمالك سافر إلى ألمانيا في شهر فبراير الماضي يخضع لعملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة منظار جراحي، ليتأكد غيابه ما بين 8 لـ 12 أسبوعا من تاريخ العملية.

وسوف يجري مصطفى فتحي آشعة للاطمئنان على ركبته قبل بداية برنامجه التأهيلي الذي سوف يستمر لشهر أو شهر ونصف.

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ويغيب مصطفى فتحي عن المشاركة مع الزمالك منذ إصابته في الركبة في الخامس من شهر يناير من العام الجاري.

ولعب مصطفى فتحي 7 مباريات هذا الموسم في الدوري ونجح في الصناعة مرة.

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