5 أسماء يطالب زيدان برحيلها و3 في محل شك بالموسم المقبل لـ ريال مدريد

أخبر المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إدارة ريال مدريد الإسباني بالأسماء التي لا يرغب في تواجدها بقائمة الفريق في الصيف المقبل.

وعاد زيدان لتولي مهمة تدريب ريال مدريد بولاية ثانية عقب فشل الإسباني جولين لوبيتيجي والأرجنتيني سانتياجو سولاري قيادة الملكي عقب رحيله.

ووفقا لتقرير عرضته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن زيدان لا يريد عددا من لاعبي الفريق الحالي بقائمة الموسم المقبل.

جاريث بيل

الجناح الويلزي على رأس القائمة التي ليس لديها مستقبل مع زيدان، فجلس في الثامن من أبريل ممثلي اللاعب وأخبروهم أن الويلزي ليس في خطط زيدان، الأمر الذي ظهر بمشاركته في 9 دقائق بمواجهة ليجانيس الإثنين الماضي.

ماريانو دياز

صاحب القميص رقم 7 عاد لـ ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو من ليون الفرنسي، ليكتفى بـ30 دقيقة فقط في 5 مباريات تحت قيادة زيدان، كما غاب عن قائمتي إيبار وليجانيس ولن يجد مكانا في مركز المهاجم الصريح مستقبلا.

داني سيبايوس

لاعب الوسط الإسباني ليس من أفضل الأسماء التي يعتمد عليها زيدان في خط الوسط، ورغم مشاركته في مباراة ويسكا بشكل كامل، خاض فقط نصف ساعة في مواجهة سيلتا فيجو.

ماركوس لورينيتي

79دقيقة فقط خاضها تحت قيادة زيدان أمام ويسكا، ثم غاب بسبب الإصابة لكن لازال مستقبله غامضا تحت قيادة زيدان بعدما علق الفرنسي عليه "يحتاج للعب وهذا سيكون جيد له، عندما كان في ألافيس قدم أداءً جيدا، يحتاج لوقت اللعب الاعتيادي وسيقدم موسما رائعا".

براهيم دياز

صفقة ريال مدريد الشتوية الوحيدة، لم يدخل خطط زيدان، حصل فقط على 65 دقيقة للعب أمام ويسكا وإيبار ومن المتوقع أن يخرج معارا لاكتساب الخبرات والوقت اللازم للمشاركة.

وحسب التقرير أيضا tYن موقف الثلاثي، مارسيلو وإيسكو وتوني كروس غير مؤكد في الملكي، خاصة الثنائي الأول وعدم اعتماد سولاري عليهم.

وكان زيدان قد تحدث سابقا عن مارسيلو معلقا أنه يحب لعبه ويريد بقاءه، فيما سيكون انضمام الفرنسي بول بوجبا حاسما في موقف كروس الذي يقضى أسوأ مواسمه منذ الانتقال لصفوف ريال مدريد.

ويحتل الملكي المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني والذي يحتله أتليتكو مدريد.

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