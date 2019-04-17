الأهلي: بيراميدز مثل أي مباراة.. أين اتحاد الكرة ووزير الرياضة من الأزمة؟

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 11:05

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز - عبد الله السعيد

ناشد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بضرورة تدخل وزير الرياضة واتحاد الكرة لحل أزمة صدور قرار بإقامة مباراة الفريق ضد بيراميدز بدون جماهير.

وصرح مرجان عبر قناة الأهلي "اتحاد الكرة ووزير الرياضة يجب أن يكون لهما دور لتكون مثل أي مباراة في الدوري".

وأضاف "الأهلي لم يطلب أكثر من حقه طبقا للاتفاق الذي تم بين مسؤولي جميع الأندية مع وزيري الرياضة والداخلية في بداية الموسم الجاري".

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وشدد "كلنا نساند الأمن، وعلى استعداد للدفع بكافة طاقم الأمن بالنادي للمساعدة في تنظيم اللقاء".

وأشار محمد مرجان في ختام تصريحاته "كان لدينا ما يزيد عن 650 مندوب أمني في ملعب برج العرب لمساعدة مديرية أمن الإسكندرية في تنظيم دخول الجماهير للقاء صن داونز".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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