ميدو: 7 نقاط تقرب الزمالك للدوري.. وهذه مشكلة جروس

حدد أحمد حسام ميدو ما يحتاجه فريق الزمالك ليفوز ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ميدو خلال استضافته ببرنامج الماتش: "الزمالك يحتاج للفوز بسبع نقاط من مباراة بيراميدز ولقائي الإسماعيلي، وقتها سيقترب كثيرا من لقب الدوري مهما كانت نتائج الأهلي".

وبسؤاله ما البطولة الأقرب للزمالك الدوري أم الكونفدرالية، رد المدرب الشاب: "النسب واحدة، فالفارق في النقاط بين الأهلي والزمالك ليس كبيرا، كما أن الأدوار الإقصائية للكونفدرالية كل الاحتمالات بها واردة".

وانتقل ميدو للحديث عن مسيرة الفريق الأبيض ومدربه كريستيان جروس، مضيفا: "من الصعب أن تغير قناعات شخص عمره 65 سنة ويعمل بفلسفة معينة يراها الأنسب لأكثر من 15 سنة، لذا فإن جروس لن يغير من فلسفة تثبيت التشكيل، فهي إيجابية لزيادة الانسجام بين اللاعبين ولكنها سلبية لأنها تعرضهم للإجهاد".

وشدد: "أنا ضد الهجوم ضد المدير الفني للزمالك في هذا التوقيت الحساس من الموسم، حتى وإن كان رأي أبناء النادي صحيحا بل يكون الصمت أفضل، وبالطبع مشكلة جروس أنه لم يخلق منافسة قوية بين اللاعبين بحيث يشعر الأساسي بأي تهديد من زميله على مقاعد البدلاء".

ولفت: "التفكير في ضم مدرب عام للجهاز الفني خطوة سيئة لأنها ستهز الفريق وصورة جروس أمام اللاعبين بل لابد من مساندة الجهاز الفني".

وقال ميدو: "طارق حامد هو الترمومتر البدني للزمالك، لأنه أكثر اللاعبين لياقة بدنية، لقد وجدته مرهقا للغاية في مباراة المصري وهو ما يؤكد أن باقي الفريق يعاني نفس المشكلة، فالأمر ليس له علاقة بإرادة لاعبي الزمالك، فهم رجال ويؤدون بشكل مميز".

وتطرق ميدو لتقييم بعض لاعبي الزمالك، قائلا إن الثنائي كهربا وأوباما لابد من عدم منحهما الحرية الكاملة داخل الملعب بل إلزامهما بمهام معينة.

وأردف: "خالد بوطيب يحتاج وقت للتأقلم، المشكلة أنه يتسلم الكرة بين قدميه فهو يسهل الأمور على المنافسين بأسلوبه وطريقته، كما أنه يغلق المساحات أمام أوباما الذي يحتاج أكثر لمهاجم يتحرك خلف المنافس".

وأتم تصريحاته: "نصيحتي لكهربا العب السهل لتفادي وألا يبالغ في مراوغة المدافعين حتى لا يضع نفسه تحت ضغط في أوقات معينة، أما أوباما فهو يعاني من الإجهاد، وأرى أنه غير مناسب لأداء مهام لاعب الوسط رقم 8 بجوار طارق حامد مثلما فعل جروس في بعض المباريات، لأنه بذلك يخسر نصف الملعب ويفقد لاعبا يصنع له الفارق في الثلت الأخير، أوباما يبقى مهما ومن الصعب الاستغناء عنه في التشكيل الأساسي".

اختر تشكيل الزمالك الأمثل لمواجهة الإسماعيلي

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