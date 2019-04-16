فالفيردي: لا يمكن إيقاف ميسي.. وليفربول المرشح لمواجهة برشلونة

أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد.

برشلونة جدد فوزه على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب كامب نو في إياب ربع النهائي، بعد الفوز ذهابا 1-0 في أولد ترافورد. (طالع التفاصيل)

وقال فالفيردي بعد المباراة: "هذه طريقتنا في اللعب، قدّمنا ربع نهائي مثالي في الذهاب والغياب، كانت مباراة عظيمة. واجهنا بعض الصعوبات في البداية، ولكن الفريق تماسك بعد ذلك".

المدرب الإسباني علّق على لحظة محورية في المباراة، عندما أصاب ماركوس راشفورد عارضة مرمى برشلونة في اللحظات الأولى: "شنوا علينا الهجمة الأولى وأصابوا العارضة، وهذا أفقدنا توازننا بعض الشيء، حدث الأمر في الدقائق الخمس الأولى، ولكن تبقى بعدها 85 دقيقة، وفور أن عدنا للمباراة استطعنا السيطرة عليها بالكامل".

قبل أن يتحوّل للإشادة بنجمه ليونيل ميسي الذي سجّل هدفين: "ميسي يظهر دائما في مثل هذه المباريات، ليس في بعض اللحظات، بل في المباراة بأكملها، يجدر الإشادة بأهدافه، ولكن يجدر أيضا الإشادة بمساهمته الهجومية الكبيرة للفريق، عندما يظهر بهذا المستوى فلا يمكن إيقافه".

ميسي لم يكن المُسجل الوحيد، بل البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي احتفل بشكل غريب، مواجهًا مدرجات كامب نو، ومغطيًا أذنيه بيديه، وفالفيردي سُئل عن سر هذا الاحتفال: "لا أدري، لم أر احتفاله بصراحة، لا أدري ما يعنيه، سيتوجب عليه شرحه لي. سأتذكر فقط الهدف الذي سجله، من الواضح أن هناك اهتمام أكبر بالتفاصيل، الأمر الأهم أنه قدم مستوى عظيما".

مضيفا: "نحن نادٍ متطلب كثيرا، علينا أن نفوز بكل شيء وأن نلعب دوما بشكل جيد، جميعنا عرضة للانتقادات من وسائل الإعلام، وهذا ليس سهلا، لا يمكن أن نلعب جيدا طوال الوقت وأن يسجل كوتينيو طوال الوقت، نحن بشر، علينا أن نتعايش مع العالم الذي نحن فيه".

واختتم متوقعا تأهل ليفربول إلى نصف النهائي على حساب بورتو لمواجهته: "إنها مسابقة دوري أبطال أوروبا، لا يمكن التأمين لأي منافس، ليس هناك نتيجة ذهاب تضمن لك التأهل، ليفربول مرشح للعبور إلى نصف النهائي، ولكن سنرى ما سيحدث غدا".

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