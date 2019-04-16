مؤتمر #ليلة_الأبطال – كلوب يتحدث عن المنافسة بين صلاح وماني.. ومن الأهم الدوري أم الأبطال

سُئل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن هل توجد منافسة بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبي فريقه وقال المدرب الألماني: "لا أعتقد".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في للحديث عن مواجهة بورتو غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الدراجاو عقب الفوز عليه ذهابا في أنفيلد بهدفين دون رد.

وقال كلوب: "من الجيد أن يكون لدينا تلك القصص فهذا طبيعي في فريق ناجح".

واستدرك "لكن كل اللاعبين يحبون بعضهم البعض ولا أعتقد أن ماني وصلاح لديهما منافسة حقا، هما فقط يريدان تسجيل أكبر عدد من الأهداف للفريق".

وأضاف "الأمر مختلف بين فيرمينو وأرنولد فكل منهما يلعب في مركز مختلف".

وشدد "الموسم حتى الآن يسير بشكل إيجابي ولكننا لسنا هنا لنحتفل فالموسم لم ينته بعد وعلينا مواصلة القتال بقوة للتأهل للدور التالي".

وعن القول بأن ليفربول أفضل فريق في العالم علق "في بعض الأحيان نكون جيدين حقا ونتمنى أن نتحكم غدا في المباراة فهناك لحظات أرى الفريق يلعب فيها بشكل جيد للغاية ولكنها مباراة صعبة غدا".

وبسؤاله عن الفوز في الملعب ذاته الموسم الماضي في دور الـ16 بخمسة أهداف دون رد قال: "علي أن أشير إنني لم أعجب بالمباراة السابقة فبورتو كان قويا وقبل تسجيلنا لأي هدف كانت كل الاحتمالات مفتوحة لذا لا أتوقع أن يفكر اللاعبين في لقاء الموسم الماضي هم لن يسيئوا فهم منافسهم".

أما عن المسابقة الأهم للتتويج بها الموسم الجاري بين الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال رد كلوب ساخرا "غدا دوري الأبطال ويوم الأحد الدوري".

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