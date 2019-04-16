حوار مع ميسي قبل 18 عاما.. يختار فريقه المفضل وذكرى موت حزينة

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارا أرشيفيا نادرا مع ليونيل ميسي نجم برشلونة، قبل 18 عاما.

الحوار أجرته صحيفة "دياريو لا كابيتال" الصادرة في روساريو، مع النجم الشاب صاحب الـ13 عاما حينها، والذي سيشب ليلتهم عالم كرة القدم.

الصحيفة أجرت الحوار في صورة أسئلة سريعة، ليختار ميسي تفضيلاته الشخصية.

دعونا نتطرق لنص الحوار:

قدوة: "شخصان، والدي خورخي، وجدي كلاوديو".

أفضل مدرب: "سأختار كل من دربوني، لأني تعلمت الكثير منهم (جابرييل، موراليس، دومينيجز، فيتشيو، كوريا)".

مدرب أحمال بدنية: "بابلو سانشيز".

لاعب: "سأختار اثنين، أخي وابن عمي".

فريق: "نيويلز أولد بويز".

هواية: "الاستماع إلى الموسيقى".

نوع مفضل من الموسيقى: كوارتيرو وكومبيا

برنامج تليفزيوني مفضل: باكورة ثمار الفاكهة

مجلة: "شغف الأحمر والأسود".

كتاب: "الإنجيل".

فيلم: Baby's Day Out

رياضة أخرى: "كرة اليد".

عارضة: "نيكول نيومان".

وجبة طعام: "دجاج وصوص".

مادة: "اللغة".

دراسة: "مدرس تربية رياضية".

هدف: "التخرج من المدرسة الثانوية".

بهجة: "عندما توجنا بالبطولة".

حزن: "موت جدتي".

حلم: "اللعب في القسم الأول مع نيويلز أولد بويز".

ذكرى: "عندما أخذتني جدتي للعب كرة القدم لأول مرة".

حلم: "اللعب مع المنتخب الوطني".

أصدقاء: "أشكر الرب أنني أمتلك الكثير منهم، لا يمكنني تسميتهم حتى لا أنسى أحدا".

ماذا يمثّل له نيويلز أولد بويز في الحياة؟ "كل شيء".

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