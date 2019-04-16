وافقت إدارة الزمالك وجهازه الطبي، على خضوع فرجاني ساسي لاعب الفريق لعملية جراحية، بحسب ما علم FilGoal.com.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

ساسي سافر اليوم الأربعاء إلى بلاده تونس وخضع للفحوصات الطبية اللازمة، ليتم الاستقرار على إجرائه الجراحة بالاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب التونسي ونظيره في الزمالك.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد ذكر في وقت سابق أن ساسي تعرّض لإصابة بكسر فوق كعب القدم يتطلب تدخلا جراحيا سريعا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن طبيب المنتخب التونسي تواصل مع الزمالك، وأبلغه بنتائج الفحوصات، ليتقرر إجراء الجراحة غدا.

وتواصل ساسي مع إدارة ناديه الذين طمأنوه وحثوه على الخضوع للجراحة.

ساسي سيغيب 6 أسابيع على إثر الجراحة قبل أن يخضع للتأهيل.

الجهاز الطبي للزمالك وافق على خضوع لاعبه للجراحة، خصوصا أن الجراحة والتأهيل الطبيعي يستغرقان نفس مدة الغياب.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد التونسي لكرة القدم متفائل بقدرة ساسي على اللحاق بمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر. (طالع التفاصيل)

ساسي خضع للفحوصات في مستشفى بحي مونبليزير في تونس العاصمة، بعد أن ألمت به الإصابة أمام حسنية أغادير يوم الأحد الماضي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ساسي غادر الملعب مصابا في الشوط الأول، والزمالك تمكّن من عبور المباراة العصيبة بفوز قوامه 1-0، ليمر إلى المربع الذهبي للمسابقة.

اختر تشكيل الزمالك المثالي في غياب فرجاني ساسي

اقرأ أيضا:

مصدر بـ كاف لـ في الجول: خاطبنا التلفزيون المصري بشأن لقطة أغادير.. "تختلف عما حدث مع أزارو"

تقرير جزائري يكشف ما حدث بعد إقالة عمرو فهمي من كاف: مصمم على القتال للنهاية

رئيس المصري لـ في الجول: سددنا أموال الحكام الأجانب في مباراة الأهلي.. طلبناهم لـ"منع الحرج"

مران الزمالك – عودة حفني.. وجروس يطمئن على "إجهاد" عبد الله جمعة

خبر في الجول – ساسي يخضع لجراحة في تونس