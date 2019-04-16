كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 20:16

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

فاز فريق الأهلي لكرة السلة على الزمالك بنتيجة 77-76 في ثاني مباريات دور نصف النهائي من دوري السوبر.

نصف نهائي دوري السوبر يُقام بنظام best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

وكان الزمالك حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 70-64.

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ويلتقي الفريقان مجددا في اللقاء الثالث يوم 18 أبريل، بينما ستكون المباراة الرابعة ستقام يوم 19 أبريل الجاري.

أما في حالة الحاجة إلى المباراة الخامسة ستكون يوم 21 أبريل الجاري.

وفي الطرف الآخر من نصف النهائي، يلعب الاتحاد أمام الجزيرة.

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