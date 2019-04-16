كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر

فاز فريق الأهلي لكرة السلة على الزمالك بنتيجة 77-76 في ثاني مباريات دور نصف النهائي من دوري السوبر.

نصف نهائي دوري السوبر يُقام بنظام best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

وكان الزمالك حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 70-64.

ويلتقي الفريقان مجددا في اللقاء الثالث يوم 18 أبريل، بينما ستكون المباراة الرابعة ستقام يوم 19 أبريل الجاري.

أما في حالة الحاجة إلى المباراة الخامسة ستكون يوم 21 أبريل الجاري.

وفي الطرف الآخر من نصف النهائي، يلعب الاتحاد أمام الجزيرة.

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