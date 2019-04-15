صراع ناري.. تعرف على المباريات المتبقية للرباعي المتنافس للتأهل إلى أبطال أوروبا

شارف الموسم على الانتهاء ولا يتبقى سوى خمس مباريات فقط لكل فريق من أجل حجز مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي الدوري الإنجليزي هناك أكثر من صراع ناري خلال الموسم الجاري فبعيدا عن المنافسة على اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي فهناك صراع من نوع آخر بين أربعة فرق.

توتنام وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد يتنافسون على حجز مقعدين مؤهلين لأبطال أوروبا الموسم المقبل.

الموقف في جدول الترتيب كالتالي:

3- توتنام 67 نقطة (خاض 33 مباراة)

4- أرسنال 66 نقطة (خاض 33 مباراة)

5- تشيلسي 66 نقطة (خاض 34 مباراة)

6- مانشستر يونايتد 64 نقطة (خاض 33 مباراة)

القاعدة في الدوري الإنجليزي تنص أنه حال تساوي فريقين في عدد النقاط فإن الفيصل بينهما يكون في فارق الأهداف.

وإلى الآن فارق الأهداف هو مثل ترتيب الفرق في الجدول.

3- توتنام +30

4- أرسنال +26

5- تشيلسي +21

6- مانشستر يونايتد +19

فما هي المباريات المتبقية للرباعي المتنافس في إنجلترا؟

توتنام

مانشستر سيتي X توتنام

توتنام X برايتون

توتنام X وست هام

بورنموث X توتنام

توتنام X إيفرتون

أرسنال

أرسنال X كريستال بالاس

ولفرهامبتون X أرسنال

ليستر سيتي X أرسنال

أرسنال X برايتون

بيرنلي X أرسنال

تشيلسي

تشيلسي X بيرنلي

مانشستر يونايتد X بيرنلي

تشيلسي X واتفورد

ليستر سيتي X تشيلسي

مانشستر يونايتد

إيفرتون X مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد X تشيلسي

هدرسفيلد تاون X مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد X كارديف سيتي

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