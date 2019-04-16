طلب نادي المصري البورسعيدي إسناد مباراته ضد الأهلي في الدوري لطاقم حكام أجنبي.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من نادي المصري يطلب خلاله تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراته المقبلة في الدوري أمام الأهلي.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة رد بالموافقة على المصري بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار لخزينة الاتحاد وهي رسوم استقدام حكم أجنبي.

وينتظر اتحاد الكرة وصول المبلغ المطلوب من المصري لبدء الاتصالات مع بعض الاتحادات الأجنبية لاستقدام طاقم حكام للمباراة.

ويلعب المصري مع الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 للدوري يوم 22 أبريل الجاري.

ومن المنتظر أن يتم تعديل موعد المباراة وتأجيلها لمدة 24 ساعة في ظل رفض الأمن إقامتها يوم ٢٢ أبريل بسبب الاستفتاء على تعديلات الدستور.

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