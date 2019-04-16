تشكيل #ليلة_الأبطال - رونالدو يقود يوفنتوس ضد أياكس.. وروجاني يعوض غياب كيليني في الدفاع

يقود كريستيانو رونالدو هجوم فريقه يوفنتوس الإيطالي في مواجهة أياكس الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف يوفنتوس نظيره أياكس في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما انتهى لقاء الذهاب في هولندا بالتعادل 1-1.

ويعوض دانييلي روجاني غياب قائد الدفاع جورجيو كيليني للإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

المرمى: فوتشيك تشيزني.

الدفاع: ماتيا دي تشيلو – دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو.

الوسط: إيمري تشان – ميراليم بيانيتش – بليز ماتويدي.

الهجوم: باولو ديبالا – رونالدو – بيرنارديكسي.

وجاء تشكيل أياكس كالآتي:

المرمى: أونانا.

الدفاع: فيلتمان – ماتياس دي ليخت – دايلي بليند – مزراوي.

الوسط: فان دي بيك – سشوني – فرينكي دي يونج.

الهجوم: حكيم زياش – دوسان تاديتش – ديفيد نيريس.

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