تقرير: سيتي وأرسنال يراقبان موهبة بيرنلي

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

دوايت ماكنيل

انضم نادي مانشستر سيتي إلى أرسنال في متابعة دوايت ماكنيل موهبة فريق بيرنلي تمهيدا لاتخاذ خطوات أكثر جدية للتعاقد معه في المستقبل.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية كشفت عن اهتمام ناديا مانشستر سيتي وأرسنال باللاعب الشاب بعد تألقه مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ماكنيل في مركز الجناح الأيسر ويقدم مستوى مميز مع بيرنلي ومنتخب إنجلترا للشباب.

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ماكنيل البالغ من العمر 19 عاما فقط تألق مع بيرنلي وشارك في 17 مباراة في الدوري الموسم الحالي سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

موهبة بيرنلي ومنتخب إنجلترا للشباب بدأ مسيرته مع فريق مانشستر يونايتد للشباب قبل أن ينتقل إلى ناديه الحالي في عام 2014.

ومؤخرا وقع ماكنيل عقدا طويلا مع بيرنلي بعد تألقه في مباريات الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب ذو القدم اليسارية إلى أحد الأندية الإنجليزية الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة.

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