مؤتمر #ليلة_الأبطال – هيكتور هيريرا: لا نهتم بالثأر من ليفربول.. أؤمن بقدرتنا على العودة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 19:08

كتب : FilGoal

هيكتور هيريرا يحتفل بهدف بورتو في لوكوموتيف موسكو

لا يهتم هيكتور هيريرا لاعب بورتو بالثأر من ليفربول مما حدث الموسم الماضي بالهزيمة أمامه بخماسية دون رد في مجموع مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بقدر اهتمامه بتعويض ما حدث في لقاء الذهاب.

ويستضيف بورتو منافسه ليفربول غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الدراجاو عقب الهزيمة ذهابا في إنجلترا بهدفين مقابل لا شيء.

وقال هيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "لا يوجد رغبة لدينا للثأر ما حدث سابقا هو من الماضي ولدينا فرصة لصناعة التاريخ الآن".

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وواصل "لا نريد إضاعة تلك الفرصة وفي لقاء الذهاب رأيت قدرتنا على إيذاء فريقا مثل ليفربول".

واستدرك "بالتأكيد هم لديهم الأفضلية ولكنني أؤمن بقدرتنا وأثق إننا نستطيع تحقيق نتيجة إيجابية وإبقاء حلم التأهل لنصف النهائي حيا".

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