مؤتمر #ليلة_الأبطال – مدرب بورتو: لا يوجد دافع أكبر لنا أكبر من مواجهة أحد أفضل الفرق في العالم

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورتو

يؤمن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو أنه لا يوجد دافع لفريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوى بمواجهة أحد أفضل الفرق في العالم ليفربول.

ويستضيف بورتو منافسه ليفربول غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الدراجاو عقب الهزيمة ذهابا في إنجلترا بهدفين مقابل لا شيء.

وتحدث كونسيساو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء "علينا أن نتحلى بالسرعة والحسم في الهجوم فمنافسينا أقوياء للغاية وأذكياء في فهمهم لأحداث المباراة والمساحات المتاحة أمامهم".

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وواصل "يجب أن نعمل على تنظيمنا الدفاعي بشكل جيد وأن نحلل ليفربول بشكل جيد لأن لديهم إمكانيات فردية رائعة هو فريق عظيم".

وأتم "أمامنا مهمة لتعويض تأخرنا بهدفين أمام فريق قوي جدا المرتدات وإيجاد التوازن أمر هام للغاية لنا ولا يوجد دافع أكبر من خوض مباراة في ربع النهائي أمام أحد أفضل الفرق في العالم مثل ليفربول".

شاهد من الذاكرة مدرب بورتو حينما كان لاعبا في الفريق

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