ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: علينا أن نؤمن بقدرتنا على إيقاف سرعة هجوم مانشستر سيتي

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام إنه رغم انتصار فريقه على مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فإن احتمالات عبور أي من الفريقين مازالت مفتوحة.

ويحل توتنام غدا الأربعاء ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز عليه بهدف دون رد في الذهاب.

وتحدث بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "الانتصار عليهم في اللقاء الأول كان شيئا مدهشا ولكننا نعلم أن اللقاء مازال مفتوحا على مصراعيه لذا علينا الإيمان بأنفسنا وأن نتحلى بالقوة ونقاتل".

وواصل "نحن نعلم إنهم أقوياء للغاية وسيضغطون بكل قوة منذ البداية ولكن هذا هو التحدي الخاص بنا أن نحاول إيقافهم وعدم إعطائهم السرعة التي يريدون أن يتحلون بها".

وشدد المدرب الأرجنتيني "علينا أن نهاجم أيضا وأن نظهر إمكانياتنا لهم".

وأتم بوكيتينو "التحدي أيضا لي هو مواجهة بيب جوارديولا فهو واحد من أفضل المدربين في العالم وتوج ربما بـ24 أو 25 أو 26 بطولة وواجهته كثيرا حينما كنت أدرب إسبانيول وهو يدرب برشلونة".

يذكر أنه عقب لقاء الغد سيحل توتنام ضيفا على مانشستر سيتي مرة أخرى السبت المقبل لملاقاته في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

نيفيل: أنظار برشلونة وريال مدريد لن تبعد عن صلاح وماني ورحيم وساني

تأثير رحيل رونالدو.. ريال مدريد يحقق أرقاما سلبية تهديفيا في الدوري الإسباني‎

مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: المصري طلب حكاما أجانب لمباراة الأهلي

عامر حسين: بيراميدز لم يطلب مواجهة الأهلي دون جماهير

رسميا – كاف يعلن إقالة عمرو فهمي من منصبه.. ومغربي بديلا له

صراع ناري.. تعرف على المباريات المتبقية للرباعي المتنافس للتأهل إلى أبطال أوروبا