تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب "أسبوع حاسم"

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 85 نقطة، مقابل 83 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

4 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (86 هدفا)، ليفربول (77 هدفا).

ليفربول أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه أنفيلد، 2 خارجه، وذلك بعدما عبر المواجهتين الأصعب أمام توتنام وتشيلسي، فقد كان مدعوما بجماهيره التي تفتقد لرؤية لقب الدوري الإنجليزي منذ 29 عاما.

ويلعب ليفربول خارج ملعبه، ضد كارديف سيتي الذي يصارع على النجاة من الهبوط، ونيوكاسل يونايتد الذي يرغب في الأمر ذاته، لكنه في موقف أفضل من الفريق الويلزي.

في ملعب أنفيلد يستضيف هدرسفيلد تاون الهابط لدوري القسم الثاني الموسم المقبل، ثم وولفرهامبتون الذي يحارب للتأهل للدوري الأوروبي لكنها ستكون مباراة اللقب في حالة استمرار المنافسة للجولة الأخيرة.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 35: كارديف سيتي خارج أنفيلد

الجولة 36: هدرسفيلد تاون على أنفيلد

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 38: وولفرهامبتون على أنفيلد

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري عدة مباريات في أسبوع حاسم، فالفريق سيلعب ضد توتنام في الدوري ثم المباراة المؤجلة ضد جاره مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، ثم بيرنلي خارج ملعبه أيضا.

ومن المباريات الصعبة التي سيلعبها سيتي داخل ملعب الاتحاد، ستكون أمام ليستر سيتي الذي يملك فرصة اقتناص المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد

مؤجلة من الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد

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