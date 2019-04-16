استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول لمواجهة بورتو

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائمة الفريق التي تطير لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت غياب ديان لوفرين مدافع الفريق.

ويحل ليفربول ضيفا على بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الفوز في الذهاب 2-0.

وشهد مران ليفربول المفتوح مساء الثلاثاء غياب لوفرين الذي غاب عن القائمة، مع ابتعاد أليكس أوكسلاد تشامبرلين الذي يعتبر منطقيا بسبب غيابه منذ أبريل الماضي رغم دخول التدريبات منذ فترة.

وكشف ليفربول عن سبب غياب لوفرين وهو المرض وليس الإصابة.

في السياق نفسه، تواجد اسم جوردن هندرسون قائد الفريق في القائمة بعدما شارك في مران الثلاثاء، وذلك بعد إصابته بكدمة في لقاء تشيلسي يوم الأحد.

تم استبدال القائد بجيمس ميلنر في الدقيقة 77 من المباراة بعد أن تلقى ضربة على كاحله.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه يوم الإثنين: "لقد أصيب هندرسون في كاحله بكدمة بسيطة، هذا كل شيء إلى حد كبير".

وأضاف المدرب الألماني "لقد كان على ما يرام بعد المباراة".

وشدد "هو يشعر بالقليل من الألم، لا مشكلة، إنها مؤلمة فقط وليست مشكلة".

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا صاروخيا وقاد الريدز للفوز 2-0 وتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ22 هدفا، 19 في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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