مدافع ريال مدريد: نشعر بالتوتر لأننا لا ننافس على أي لقب الآن

أرجع ناتشو مدافع ريال مدريد المستوى المتذبذب الذي يقدمه فريقه حاليا إلى خروجه من المنافسة على الألقاب قبل شهر من نهاية الموسم.

وتعادل ريال مدريد مع ليجانيس بهدف لمثله في الدوري الإسباني ليلة الإثنين.

وقال ناتشو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لعبنا بشكل جيد أثناء استحواذنا على الكرة وحصلنا على الفرص لتحقيق الفوز. أظهرنا كثافة في الشوط الثاني.

وأضاف "لقد أخبرنا زين الدين زيدان بضرورة تعزيز الكثافة والإسراع في تناقل الكرة والتحرك بها. ليجانيس فريق يصعب هز شباكه، لقد جاء رد فعلنا بشكل مناسب لكنه لم يكن كافياً لتحقيق الفوز".

وعلل "نشعر بالتوتر لأننا لا نناضل على أي لقب في هذه المرحلة من الموسم، نحن معتادون على النضال من أجل جميع الألقاب الممكنة واللاعبون يظهرون شجاعة كبيرة في هذه اللحظات".

ويرى ناتشو أن "كريم بنزيمة الذي سجل هدف الملكي الوحيد في المباراة "يعيش موسماً جيداً ويحرز عدداً كبيراً من الأهداف. إن كان يتعين علينا تسليط الضوء على شخص ما في الفريق، فهذا هو بنزيمة".

وشدد "اللعب مع ريال مدريد أمر جميل دائمًا، ولا يمكن التغاضي عن المباريات المتبقية. الوضع صعب، لكن ما يزال أمامنا مباريات ويجب انهاء الموسم بأفضل شكل ممكن. عندما نفوز وعندما نخسر فنحن نعرف مكاننا. علينا تقديم أقصى الجهود لنكون بحالةٍ جيدة. سارت الأمور بشكل جيد عندما لم يتغيّر الفريق كثيراً".

وأتم "نحن في الدوري الإسباني ومن الصعب البدء بالمباريات عندما تكون النتيجة لصالح المنافس. لم ندافع بشكل جيد في المباريات الأخيرة، يسجلون الأهداف بسهولة، وبشكل عام لم يقدم أي لاعب أداءً كبيراً في الدفاع".

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