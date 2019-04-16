الإعلان عن الموعد الجديد لمباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مواجهتي الزمالك أمام بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 26، والمصري مع الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 26.

الموعد المحدد للمواجهتين كان يوم 22 أبريل ولكن، المباراتان تم تغيير موعديهما بسبب استفتاء التعديلات الدستورية بحسب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق.

ويلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري، بينما يلتقي الأهلي مع المصري بعدها بيومين مع المصري، وتحديدا يوم 25 أبريل.

الزمالك سيلعب مع بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في الثامنة مساء، بينما يواجه الأهلي نظيره المصري على ملعب الجيش بالسويس في الثامنة مساءً أيضا.

وفي نفس يوم لقاء الأهلي والمصري، سيواجه الإسماعيلي وادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً.

وفي الأول من مايو يلعب الأهلي مع طلائع الجيش، والزمالك مع الإنتاج الحربي. المباراة الأولى في الثامنة مساء، واللقاء الثاني في الخامسة والربع، ضمن مباريات الأسبوع 31.

وبعدها بأربعة - 5 مايو - أيام يلعب الأهلي مع نجوم المستقبل في لقاء مؤجل من الجولة 29، والمصري مع بيراميدز ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 30.

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

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