الإعلان عن الموعد الجديد لمباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 15:26

كتب : عاطف شادي

عمر خربين - الزمالك - بيراميدز

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مواجهتي الزمالك أمام بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 26، والمصري مع الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 26.

الموعد المحدد للمواجهتين كان يوم 22 أبريل ولكن، المباراتان تم تغيير موعديهما بسبب استفتاء التعديلات الدستورية بحسب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق.

ويلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري، بينما يلتقي الأهلي مع المصري بعدها بيومين مع المصري، وتحديدا يوم 25 أبريل.

أخبار متعلقة

عامر حسين: بيراميدز لم يطلب مواجهة الأهلي دون جماهير عامر حسين لـ في الجول: استفتاء التعديلات الدستورية يحسم مصير لقائي الزمالك وبيراميدز والأهلي والمصري عامر حسين لـ في الجول: تقرير الحكم يحدد مدة إيقاف النقاز وليس توقيت طرده

الزمالك سيلعب مع بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في الثامنة مساء، بينما يواجه الأهلي نظيره المصري على ملعب الجيش بالسويس في الثامنة مساءً أيضا.

وفي نفس يوم لقاء الأهلي والمصري، سيواجه الإسماعيلي وادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً.

No photo description available.

وفي الأول من مايو يلعب الأهلي مع طلائع الجيش، والزمالك مع الإنتاج الحربي. المباراة الأولى في الثامنة مساء، واللقاء الثاني في الخامسة والربع، ضمن مباريات الأسبوع 31.

وبعدها بأربعة - 5 مايو - أيام يلعب الأهلي مع نجوم المستقبل في لقاء مؤجل من الجولة 29، والمصري مع بيراميدز ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 30.

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

اقرأ أيضا:

نيفيل: أنظار برشلونة وريال مدريد لن تبعد عن صلاح وماني ورحيم وساني

تأثير رحيل رونالدو.. ريال مدريد يحقق أرقاما سلبية تهديفيا في الدوري الإسباني‎

مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: المصري طلب حكاما أجانب لمباراة الأهلي

عامر حسين: بيراميدز لم يطلب مواجهة الأهلي دون جماهير

رسميا – كاف يعلن إقالة عمرو فهمي من منصبه.. ومغربي بديلا له

صراع ناري.. تعرف على المباريات المتبقية للرباعي المتنافس للتأهل إلى أبطال أوروبا

الزمالك الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

ملعب الاتحاد .. بوابة توتنام لاستعادة أمجاده الأوروبية وفرصة لإنجاز لم يتحقق منذ 57 عاما 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول لمواجهة بورتو 17 دقيقة | أوروبا
مدافع ريال مدريد: نشعر بالتوتر لأننا لا ننافس على أي لقب الآن 28 دقيقة | أوروبا
لتحقيق معجزة في كامب نو.. 3 مباريات يتسلح بها مانشستر يونايتد تاريخيا قبل مواجهة برشلونة 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف النقاز مباراة واحدة وتغريم سيد عبد الحفيظ ساعة | مصر
الإعلان عن الموعد الجديد لمباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 3 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 4 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم

قد ينال إعجابك