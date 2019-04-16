صلاح لمدرب المنتخب: الجيل الحالي قادر على الفوز بأمم إفريقيا 4 مرات متتالية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 14:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - النيجر

يثق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كثيرا في قدرات الجيل الحالي للاعبي المنتخب في صناعة مجد جديد أفضل مما حققه الجيل السابق.

وكشف هاني رمزي المدرب العام للمنتخب كواليس حديثه مع صلاح بأحد معسكرات المنتخب، قائلا: "صلاح لاعب طموح جدا، كنا نتحدث سويا عن تواصل الأجيال وما حققه الجيل السابق بالفوز بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية".

وأضاف رمزي: "وجدت صلاح يتحدث بكل ثقة وقال لي إن الجيل الحالي مميز، ويمكنه التتويج بكأس الأمم 4 مرات متتالية، ولما لا؟".

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وأشار مدرب المنتخب: "صلاح لا يفكر حاليا سوى في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي مع ليفربول والمنافسة على دوري أبطال أوروبا".

وانتقل هاني رمزي للحديث عن محمد النني مشيرا: "لقد بدأ المشاركة مجددا في مباريات أرسنال في الفترة الأخيرة".

وواصل: "النني لاعب جيد وملتزم جدا، لقد ظلمته الجماهير كثيرا أثناء فترة تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر للفراعنة، عندما كان ينفذ المهام المطلوبة منه بدقة".

وألمح هاني رمزي في ختام تصريحاته: "من الوارد أن ينتقل النني إلى ناد إنجليزي آخر في الموسم المقبل، فهو يريد المشاركة باستمرار في المباريات".

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين للمرة الخامسة في تاريخ مصر، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

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