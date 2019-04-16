ماني يعرض علاج حارس هوريا على نفقته في إنجلترا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 14:04

كتب : محرر في الجول

ساديو ماني وخاديم ندياي مع منتخب السنغال

عرض السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول التكفل بعلاج مواطنه خاديم ندياي حارس هوريا الغيني الذي تعرض لإصابة مروعة على نفقته الشخصية في إنجلترا.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

خاديم ندياي

النادي : السنغال

وتعرض حارس هوريا للإصابة بكسر مضاعف في الساق بعدما اصطدم بزميله خلال الخسارة من الوداد 5-0 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وذكر موقع "بريس أفريكا" السنغالي أن ماني الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية بندياي عرض تحمل نفقة علاج حارس هوريا في إنجلترا.

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يذكر أن ندياي صاحب الـ34 عاما حرس عرين منتخب السنغال خلال مبارياته في كأس العالم 2018.

وكان اتحاد الكرة المغربي تكفل بالعملية الجراحية التي أجراها حارس مرمى فريق هوريا في المغرب. ( اقرأ التفاصيل )

كما أعلن هوريا تجديد تعاقده مع حارسه السنغالي لمدة 3 سنوات بعد إصابته. ( اقرأ التفاصيل )

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