غياب لوفرين وتشامبرلين عن مران ليفربول قبل مواجهة بورتو.. وتواجد هندرسون

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 13:41

كتب : FilGoal

صلاح ولوفرين

غاب الثنائي ديان لوفرين وأليكس أوكسلاد تشامبرلين لاعبا ليفربول عن مران الفريق يوم الثلاثاء قبل مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الفوز في الذهاب 2-0.

وشهد مران ليفربول المفتوح مساء الثلاثاء غياب الثنائي، ابتعاد تشامبرلين يعتبر منطقيا بسبب غيابه منذ أبريل الماضي رغم دخول التدريبات منذ فترة.

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أما لوفرين فلم يكشف عن سبب غيابه.

في السياق نفسه، شارك جوردن هندرسون قائد الفريق في المران، وذلك بعد إصابته بكدمة في لقاء تشيلسي يوم الأحد.

تم استبدال القائد بجيمس ميلنر في الدقيقة 77 من المباراة بعد أن تلقى ضربة على كاحله.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه يوم الإثنين: "لقد أصيب هندرسون في كاحله بكدمة بسيطة، هذا كل شيء إلى حد كبير".

وأضاف المدرب الألماني "لقد كان على ما يرام بعد المباراة".

وشدد "هو يشعر بالقليل من الألم، لا مشكلة، إنها مؤلمة فقط وليست مشكلة".

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا صاروخيا وقاد الريدز للفوز 2-0 وتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ22 هدفا، 19 في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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