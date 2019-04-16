بيلد: ليفربول مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد براندت مع ليفركوزن

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 13:15

كتب : FilGoal

جوليان براندت

ليفربول قد يكون على أعتاب صفقة جديدة الموسم المقبل من الدوري الألماني. جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن في الصورة.

صحيفة بيلد الألماني تحدثت عن استعداد الريدز لدفع الشرط الجزائي في عقد الدولي الألماني مع فريقه والذي يصل إلى 21 ونصف مليون إسترليني.

لكن الصفقة ليست بهذه السهولة. يوفنتوس وريال مدريد - بحسب التقرير - يأملون أيضا في ضم صاحب الـ22 عاما.

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الشرط الجزائي في عقد براندت مع ليفركوزن سوف يُفعل حال عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما يبدو قريبا من الحدوث.

ليفركوزن صاحب المركز الثامن يبتعد بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع آينتراخت فرانكفورت.

مسيرة براندت الحقيقية بدأت مع فريق فولفسبورج للشباب قبل أن ينتقل إلى صفوف فريقه الحالي في شتاء 2014.

ومع ليفركوزن لعب الجناح الشاب 210 مباراة وسجل فيها 39 هدفا وصنع 48.

وأداء براندت الرائع محليا منحه فرصة اللعب مع المنتخب الألماني في 24 مباراة، سجل فيها هدفين.

خلال الموسم الجاري سجل اللاعب المولود في بريمن 7 أهداف وصنع 14 خلال 38 مباراة.

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جوليان براندت ليفربول

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