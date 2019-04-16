قائد ليفربول: علينا طي صفحة إسقاط تشيلسي والتركيز على دوري الأبطال

شدد جوردن هندرسون قائد ليفربول على أن الفريق عليه مواصلة اللعب والإيمان بأن كل شيء ممكن، موضحاً أن الاهتمام الآن منصب نحو دوري الأبطال.

وعاد الريدز لصدارة الدوري الإنجليزي عقب الفوز بهدفين دون رد على تشيلسي يوم الأحد، متصدرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة.

وقال هندرسون لموقع ناديه: "كانت مباراة كبيرة. تشيلسي فريق قوي وصعب. لقد ظهر المنافس بشكل جيد للغاية. على أن نواصل الإيمان بقدراتنا، والقيام بالأشياء الجيدة التي نقوم بها، ونعمل بجد ونفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. هذا ما نركز عليه. كان يوماً رائعاً، هدفان رائعان وشباك نظيفة وأداء رائع. نحن سعداء".

وأضاف "لا يمكننا التفكير في الأمر كثيراً، علينا طي صفحة مباراة تشيلسي، لدينا مباراة قادمة أمام بورتو، لذلك يتعين علينا التعافي والتركيز. هي مباراة كبيرة وصعبة بالنسبة لنا. كنا هناك من قبل ولعبنا بشكل جيد وحققنا الفوز".

وواصل "قد يكون الأمر مختلفا هذه المرة لأنهم فريق جيد، ستكون هناك أجواء رائعة. بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالذهاب إلى البرتغال وتقديم أداء جيد وتحقيق النتيجة التي نحتاجها للتأهل إلى الجولة المقبلة".

للمباراة الثالثة على التوالي، شغل هندرسون مركزاً متقدماً في الوسط، ولعب دوراً حاسماً في تحقق الفوز. هندرسون ضغط على كرة في وسط الملعب واستحوذ على الكرة ومررها عرضية لساديو ماني، الذي سجل منها الهدف الأول.

وأوضح هندرسون "فكرت في الضغط المضاد للفوز بالكرة سريعاً. تمكنت من الوصول للكرة أولاً، وأرسلت عرضية لماني من حسن الحظ استقبلها بشكل مناسب".

وأتم قائد الريدز "كان هذا هدفاً مهماً. الهدف الثاني جاء من تسديدة مذهلة من جانب محمد صلاح، لذلك أنا سعيد له أيضاً".

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