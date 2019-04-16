كارباخال: ريال مدريد لا يحتاج إلى ثورة

يعتقد داني كارباخال مدافع ريال مدريد أن فريقه لا يحتاج إلى ثورة الموسم المقبل بعد خسارة كل البطولات هذا الموسم.

وتعادل ريال مدريد مع ليجانيس بالدوري الإسباني ليلة الإثنين.

وقال كارباخال في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنفكر الآن في المباراة المقبلة يوم الأحد المقبل، أمامنا ست مباريات وعلينا محاولة الفوز بالنقاط الـ18 وتوضيح أفكارنا في العطلة استعداداً للموسم المقبل".

وأضاف "علينا أن نفوز بالمباريات المقبلة وسنرى من سيبقى العام المقبل. المهم هو الفريق، وأن نكون أقوياء وأن نناضل من أجل كل شيء. لا أعتقد أن ريال مدريد بحاجة لثورة".

واستمر "لم يتغير الفريق كثيراً في السنوات الماضية، لقد حافظنا على لقب أبطال أوروبا لأكثر من 1000 يوم. لا نتحدث عن أي لاعب غير متواجد في الفريق، نركز على لاعبينا وحسب".

وأوضح عن زميله كريم بنزيمة الذي سجل هدف الميرينجي في ليجانيس "إنه يقدم موسماً رائعاً. لأنه يلعب على مستوى جيد وهو الأفضل في الفريق حتى الآن".

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