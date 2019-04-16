لاعب موناكو: هنري لا يعرف كيفية التدريب.. كان دائم الصراخ والتوتر

انتقد الروسي ألكساندر جولوفين لاعب وسط موناكو الفرنسي مدربه السابق تييري هنري مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم كيفية التدريب.

أليكساندر جولوفين النادي : موناكو موناكو

هنري تولى مسؤولية موناكو في أكتوبر من العام الماضي لأول مرة في منصب الرجل الأول بعدما كان مساعدا لروبيرتو مارتينيز في المنتخب البلجيكي، لكن مهمته لم تدم أكثر من 4 أشهر بعد فشله في قيادة الفريق للانتصارات ليعود ليوناردو جارديم من جديد.

وجولوفين كشف عن العديد من التفاصيل التي جعلت من مهمة هنري التدريبية قصيرة الأمد.

وقال جولوفين في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لم يقتل اللاعبين من الداخل لكن عندما كانت الأمور تسير بطريقة خاطئة كان يصبح متوتر للغاية ولا يتوقف عن الصراخ".

وأضاف "لم يكن ذلك ضروريا كان عليه أن يدخل إلى أرض الملعب ويرينا كيفية القيام بالأمر".

وتابع "الأمر ليس نفسه أن تكون مدرب مساعد تختلف عن المدرب، بمجرد عودة جارديم عادت الأجواء الإيجابية في غرف الملابس من جديد".

وأتم "هنري لم يدرك وزن أن تكون مدربا الأمر أصعب بكثير من متعة المدرب المساعد".

موناكو أقال جارديم في 11 أكتوبر الماضي وعوّضه بـ تيري هنري سعيا لإخراج الفريق من سلسلة النتائج الكارثية، إلا أن هنري لم يفز سوى في 5 مباريات من أصل 20 خاضها مع موناكو، وخسر 11 وتعادل 4.

اللافت أن نادي موناكو اعترف بشكل واضح في بيانه على لسان فاديم فاسيليف نائب رئيس النادي، بأن خطوة إقالة جارديم كانت خاطئة، كما اعترف نادي الإمارة بعدم اتخاذ القرارات الصحيحة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

موناكو كان يحتل المركز 19 -قبل الأخير- في الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة وقتها، كما ودع دوري أبطال أوروبا بعد فشله في الفوز بأي مباراة في دور المجموعات.

الآن موناكو يتواجد في المركز الـ16 برصيد 32 نقطة وبعيدا عن مراكز الهبوط بفارق 7 نقاط.

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