مستشفى الأهلي - فحص طبي لـ محمد هاني.. ومحارب يواصل التأهيل

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء عقب نهاية مران الفريق الذي يقام عصرا على ملعب التتش، وذلك في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.

وقرر المدير الفني عدم إجراء أية تعديلات على معسكر الفريق، حيث يخوض الأهلي مرانه عصر غدٍ على أن يعقبه الإعلان عن قائمة الفريق التي تدخل المعسكر للمبيت في أحد الفنادق.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري العام برصيد 58 نقطة، وبدأ الفريق الاستعداد لمباراة بيراميدز أمس، حيث استأنف الأهلي مرانه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة.

وعلى جانب الإصابات يخضع محمد هاني، لاعب الفريق، لفحص طبي اليوم، بعد شكوى اللاعب من وجود آلام عضلية خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وشارك هاني، في مران الفريق قبل أن يغادر الملعب للإصابة؛ بسبب شكوى من آلام عضلية، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة اللاعب في المران الجماعي ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

ويعود خالد محمود، طبيب الفريق، غدا إلى القاهرة قادما من ألمانيا بعد مرافقة الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، خلال رحلة الفحص الطبي لهما، وعرضهما على الطبيب الألماني لمزيد من الاطمئنان على حالتهما.

وكان وليد سليمان، قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وشارك في المران الجماعي بصورة تدريجية مع الفريق، وجاء قرار سفره إلى ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته قبل انتظامه بشكل كامل في التدريبات وتجهيزه للمباريات الرسمية، فيما يتم تحديد موقف سعد سمير النهائي بعد الاطلاع على كافة الفحوصات الطبية.

وتحدد اللجنة الطبية بالنادي والتي يرأسها الدكتور أحمد عبدالعزيز، الخطوات التي سيتم اتباعها على ضوء التقارير والفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي في ألمانيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الاستعانة بالدكتور أسامة مصطفى، طبيب فريق الشباب، لحين عودة الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق والذي يتواجد في ألمانيا لمرافقة الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، خلال إجرائهما للفحوصات الطبية للاطمئنان عليهما.

ويواصل إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى محارب من إصابة في الحوض، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، ويخضع لبرنامج تأهيلي، وقطع اللاعب شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وكان الجهاز الفني قد قرر إغلاق مران الفريق ابتداء من اليوم، بحثا عن المزيد من التركيز وتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل المواجهات المهمة المقبلة في سباق الدوري العام بداية من مباراة بيراميدز التي تقام مساء الخميس على استاد بتروسبورت.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو، إلى جانب محاولات الجهاز لتهيئة اللاعبين نفسيا للمرحلة المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.

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