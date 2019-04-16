كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني

انهال جيمي كاراجير أحد أيقونات ليفربول الدفاعية بالمديح على السنغالي ساديو ماني لاعب الحُمر مشيرا إلى أنه يُفضل خسارة خدمات محمد صلاح على أن يخسر ماني.

ماني يقدم أداء رائعا خلال الموسم الجاري رفقة الريدز في جميع المسابقات، وسجل هدفا في شباك تشيلسي بالانتصار 2-0 ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في الدوري الإنجليزي بفارق هدف عن المتصدرين صلاح وسيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وكاراجير تحدث عن أهمية السنغالي للفريق في برنامج Monday Night Football عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية.

وقال: "نحن لا نتحدث فقط عن عدد الأهداف التي سجلها وإنما عن أهميتها أيضا. الهدف الأهم دائما هو الهدف الأول ومن النادر أن ترى أندية تخسر وتتعادل حينما تفعل ذلك وتكون في هذا المركز (يقصد المراكز المتقدمة)".

وأشار "في آخر 11 مباراة لليفربول سجل ماني الهدف الأول وأمام أكبر 4 فرق. هناك لاعبان آخران فقط سجلا الهدف الأول للفريق في آخر 11 مباراة، ولهذا هو حاسم للغاية، فالأمر لا يتعلق بتسجيل هدف في فوز برباعية أو هدفين بعد ضمان الانتصار وإنما أهمية تلك الأهداف وتوقيتها، وهو ما يفعله ماني".

وأضاف "هناك أيضا صلاح، و(فيرجيل) فان دايك في الخلف حيث يتحدث مع الحارس وباقي زملائه، وبتأثير هؤلاء اللاعبين فإن ليفربول الآن ينافس على لقب الدوري ويقترب منه لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاما".

وواصل الإشادة "ماني أفضل جناح في ليفربول خلال السنوات الأخيرة، يجب أن نعود بالذاكرة إلى جون بارنز والذي كان آخر لاعب يمتلك ليفربول طرازا مثله. بارنز في نظري واحد من أفضل 5 أو 6 لاعبين في تاريخ ليفربول".

وعند سؤاله في البرنامج إن كان عليه الاختيار بين خدمات صلاح أو ماني، أجاب "أُفضل خسارة صلاح. لديهما نفس عدد الأهداف، وأنا من مشجعي ماني. الناس يتحدثون عن يورجن كلوب (المدرب) والتعاقد مع صلاح، والذي كان لا يُصدق، وفان دايك، لكن ماني كان الرجل الذي أعاد ليفربول للمقدمة من جديد".

كاراجير أوضح "ماني كان أولى تعاقدات كلوب الكبيرة وكان اللاعب الذي ساعد على عودة الحمر للمركز الرابع من جديد ثم الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، وهذا الموسم المنافسة على لقب الدوري. كان الرجل الذي تواجد في الفريق منذ البداية".

وتطرق إلى المنافسة على لقب الدوري "إن فاز مانشستر سيتي أو ليفربول بلقب الدوري فهذا سيعود إلى ما يقدمه أجنحة كلا الفريقين. عندما نافسنا يونايتد في موسم 2009 لم نكن نمتلك تلك النوعية من الأجنحة".

وعاد للثناء من جديد على لاعب ساوثامبتون السابق "إن كنا نملك ماني في 2009 فربما كنا لنحقق الدوري، كان هذا أكثر شيء نفتقده في ذلك الفريق وصنع الفارق".

وأتم تصريحاته "خسرنا حينها مباراتين فقط وحصدنا 86 نقطة وإن كنا نمتلك جناحا يسجل 20 هدفا كان ليصنع فارقا كبيرا".









































خلال الموسم الجاري وفي جميع المسابقات سجل ماني 21 هدفا في 42 مباراة وصنع 4 أهداف.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وأوروبيا بلغ الفريق ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبات على مقربة من التأهل لنصف النهائي للموسم الثاني تواليا بعدما انتصر في ذهاب الـ8 على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين.

وودع الريدز مسابقتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة هذا الموسم.

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