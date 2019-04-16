مدافع ريال مدريد: يصعب علينا عدم الفوز بأي لقب هذا الموسم

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 11:31

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - ليجانيس - الصورة من أوبتا

قال داني كارباخال مدافع ريال مدريد إن فريقه يشعر بمرارة بسبب عدم الفوز بأي بطولة هذا الموسم.

ريال مدريد ودع دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، كما فقد فرصته في التتويج بالدوري الإسباني مبكرا.

وقال كارباخال عقب التعادل مع ليجانيس بالدوري الإسباني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها نقطة بنكهة خفيفة بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا".

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وأضاف "يصعب علينا عدم الفوز بأي لقب هذا الموسم. لا يوجد هناك ضغوط، نحن بالغون، علينا العمل ومن يريد البقاء يجب عليه المساعدة".

وواصل "نتطلع للعب من جديد، للاستمتاع بكرة القدم ولسنا سعداء بهذه النتيجة. لم نتمكن من تحقيق الفوز وهي نتيجة حلوة ومرة بعض الشيء.

وأكمل المدافع الإسباني "من الغريب بالنسبة لنا عدم الكفاح من أجل أي لقب، لكني، وفي كل مرة أخرج فيها للملعب، أحاول الاستمتاع لأنها مهنتي وأهوى ممارستها".

وأتم "هذا النادي عملاق لدرجة أن الفريق معرض للمساءلة عندما لا يقدم عاماً جيداً. لسنا معتادين على ذلك لكن يجب تقبله. علينا الفوز بأقصى عدد ممكن من المباريات واقتناص المركز الثاني في ترتيب المسابقة".

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