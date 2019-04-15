رئيس الزمالك يعلن الاتفاق مع جروس لتجديد عقده.. وهل ينضم خالد جلال للجهاز الفني

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق على تجديد عقده.

رئيس الزمالك عقد جلسة مع جروس عقب انتصار الزمالك على حسنية أغادير المغربي ووصوله لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

فماذا حدث في الجلسة؟

يقول رئيس الزمالك: "من حين لآخر نجلس مع جروس للحديث معه. هذا حقنا وواجبنا أيضا".

وأضاف خلال مقطع مُصور نشره المركز الإعلامي لنادي الزمالك "منذ شهرين عرضت على جروس فكرة تواجد خالد جلال أو محمد صلاح في الجهاز الفني".

وواصل "جروس وافق على خالد جلال وبعدها آجلنا هذا الأمر. فكرة خالد جلال كانت فكرة مقترحة من البداية".

وأردف "ولكن في النهاية لا أقدر على جلب أي مدرب عام مع مدير فني دون استئذانه. لابد أن يوافق لأنه هو من يتحمل المسؤولية بشكل كامل".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما تأهلنا لنصف نهائي الكونفدرالية، أخبرت جروس من جديد عن خالد جلال لأنه من الأفضل أن يأتي وقت الانتصار وليس بعد أي خسارة، ولكنه أخبرني بأنه لا يحتاج لأي فرد جديد في الجهاز في الوقت الحالي".

واستمر "خالد جلال لن ينضم للجهاز الفني لـ الزمالك بقرار من جروس. هو من يتحمل المسؤولية بالكامل".

وتابع رئيس الزمالك سرد ما حدث في الجلسة، قائلا: "كان لدينا بعض التحفظات بخصوص مشاركة بعض اللاعبين مما يعانون من الإرهاق. لا أقدر على قول، لماذا يلعب هذا ولا يلعب هذا".

وأشار "جروس تفهم موقفي وبإذن الله سيقوم بإراحة بعض اللاعبين فيما هو قادم لأننا سنكون على موعد مع جدول مضغوط من المباريات بسبب الاستمرار في إفريقيا".

عقد جروس

اللحظة الأهم جاءت في حديث رئيس الزمالك، وهي تجديد عقد جروس.

وقال رئيس الزمالك: "اتفقنا مع جروس على تجديد عقده مع الزمالك".

واستكمل "البعض يقول بأنني أخشى إبعاد جروس من الزمالك لأنه حصل على كامل أمواله، وهذا ليس صحيحا لأنه يحصل على أمواله كل شهر على حدة".

وشدد "أنا أمتلك الشجاعة التي تجعلني أقرر رحيل جروس في الوقت الذي لا أريده. الأمر لا علاقة بالأموال".

وأكمل "كل التوفيق لـ الزمالك وكل الشكر لجماهيره وللاعبيه".

وينتهي عقد جروس مع الزمالك مع نهاية الموسم الحالي.

الزمالك في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطة عن المتصدر الأهلي.

وفي كأس الكونفدرالية، وصل نصف نهائي البطولة الإفريقية في انتظار الفائز من مواجهة النجم الساحلي والهلال السوداني.

وكذلك مشواره في كأس مصر مازال مستمرا.

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