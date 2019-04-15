بالفيديو – في مباراة شبه ودية.. تعادل أليف بين ريال مدريد وليجانيس

أجبر ليجانيس ضيفه ريال مدريد على التعادل 1-1 في الملعب البلدي بـ بوتاركي، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

جوناثان سيلفا افتتح التسجيل لـ ليجانيس في نهاية الشوط الأول، قبل أن يدرك كريم بنزيمة التعادل لـ ريال مدريد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، ويرفع ليجانيس رصيده إلى 41 نقطة في المركز 11.

المباراة لم تشهد الكثير من الندية، فـ ريال مدريد فقد فرصة التنافس على أي لقب هذا الموسم، بينما لا يواجه ليجانيس خطرا كبيرا بالهبوط.

ريال مدريد لم يخرج بشباك نظيفة في مباراة خارجية بالدوري سوى مرة واحدة هذا الموسم أمام ويسكا.

الفريق الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني خاض مباراة ختام الجولة يوم الإثنين بشكل غير اعتيادي، نظرا لإقصائه من دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة زين الدين زيدان شهدت إبقاء الويلزي جاريث بيل على مقاعد ريال مدريد. فيما غاب أوسكار رودريجيز عن تشكيلة ليجانيس لأن بند إعارته من ريال مدريد يمنعه من الظهور أمامه.

المواجهة هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، إذ خاضا مباراتين في كأس ملك إسبانيا تبادلا فيهما الفوز، وعبر من خلالهما ريال مدريد إلى ربع النهائي وقتها.

أصحاب الأرض كانوا البادئين بالتهديد في الدقيقة 15 برأسية الدنماركي مارتن برايتويت التي مرت بجوار قائم ريال مدريد.

الشوط الأول شحيح الفرص شهد تحصُل إيسكو ألاركون على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء ليجانيس، نفّذها بنفسه أعلى العارضة.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، أشعل الأرجنتيني جوناثان سيلفا الملعب، وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك ريال مدريد، وافتتحت التسجيل لـ ليجانيس.

ريال مدريد لم يتأخر كثيرا في الرد بعد العودة من الاستراحة، فتلقى بنزيمة تمريرة من لوكا مودريتش، لكن تسديدته وجدت تصديا من الحارس بيتشو كويار، قبل أن يتابعها بنفسه في الشباك الخالية بالدقيقة 51.

ليكون بنزيمة قد سجّل آخر 5 أهداف لـ ريال مدريد، ويرفع رصيده إلى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم، في المركز الثالث على لائحة الهدافين خلف ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي برشلونة.

بنزيمة كان القاسم المشترك في كل هجمات ريال مدريد الخطيرة، فأعطى تمريرة حريرية لـ ماركو أسينسيو في الدقيقة 74، أهدرها الدولي الإسباني بتصدٍ من كويار.

في الدقيقة 80، أقحم زيدان أخيرا لاعبه بيل، الذي لمس الكرة بشكل نادر في الدقائق التالية.

على الجانب الآخر، عاد المغربي يوسف النصيري للمشاركة في صفوف ليجانيس بعد غياب للإصابة، مما يرفع من حظوظه في الوصول لكأس الأمم الإفريقية لائقًا.

النصيري لم يكتف بالمشاركة، فسجّل في الدقيقة 83، هدف تم إلغائه بداعي التسلل.

فرصة ريال مدريد الخطيرة الأخيرة في المباراة جاءت في الدقيقة 84 عندما هيّأ بنزيمة كرة جميلة بكعب القدم لـ مارسيلو المُنطلق، الذي سدد من لمسة واحدة أمام إبعاد جديد لـ كويار.

زيدان اكتفى بإجراء استبدالين، ولاعبو ريال مدريد ظهروا وكأنهم في فترة الإعداد، لا يطيقون انتظارا لنهاية هذا الموسم الصفري.

الفارق بين ريال مدريد وأتليتكو صاحب المركز الثاني صار 4 نقاط، مع فارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة.

أما ليجانيس فابتعد بـ10 نقاط كاملة عن أقرب مراكز الهبوط، ليضمن عمليًا البقاء.

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