كرة سلة – الزمالك يفوز على الأهلي في أولى مباريات نصف النهائي دوري السوبر

انتصر فريق الزمالك لكرة السلة على الأهلي بنتيجة 70-64 في أولى مباريات الدور نصف النهائي من دوري السوبر.

نصف نهائي دوري السوبر يُقام بنظام best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

الزمالك سيطر على مجريات اللقاء وأنهى الربع الأول بالتقدم 22-14.

بينما انتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك بفارق 12 نقطة، 42-30.

تفوق الزمالك استمر ولم يتغير، لينهي الربع الثالث 57-46 ثم المباراة بالفوز 70-64.

ويلتقي الفريقان مجددا مساء الثلاثاء في المباراة الثانية، وسيكون اللقاء الثالث يوم 18 أبريل، وحال الحاجة لمباراة رابعة ستقام يوم 19 أبريل الجاري.

وفي الطرف الآخر من نصف النهائي، يلعب الاتحاد أمام الجزيرة.

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